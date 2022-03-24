فشل مشروع روسي في مجلس الأمن بشأن المساعدات في أوكرانيا

فشلت دعوة صاغتها روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء تتعلق بتوصيل المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، لأنها لم تتضمن الإشارة إلى دور موسكو في الأزمة.





من جانبه أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن رفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن دليل على عزلة روسيا ويأسها.



كما قالت المندوبة الأميركية، في كلمة أمام مجلس الأمن، إن روسيا تحاول التضليل بشأن العمليات العسكرية في كييف.



وقالت ليندا توماس غرينفيلد، إن القوات الروسية تقوم بأعمال مروعة ضد المدنيين في أوكرانيا، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب الشعب الأوكراني ضد العمليات العسكرية الروسية. وصوتت روسيا والصين فقط بالموافقة في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضوا.من جانبه أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن رفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن دليل على عزلة روسيا ويأسها.كما قالت المندوبة الأميركية، في كلمة أمام مجلس الأمن، إن روسيا تحاول التضليل بشأن العمليات العسكرية في كييف.وقالت ليندا توماس غرينفيلد، إن القوات الروسية تقوم بأعمال مروعة ضد المدنيين في أوكرانيا، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب الشعب الأوكراني ضد العمليات العسكرية الروسية.





وألغت روسيا تصويتا مزمعا في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي بعد اتهامها الدول الغربية بممارسة حملة "ضغط غير مسبوقة" ضد الإجراء. ورفضت الولايات المتحدة الاتهام الروسي.



واقترحت روسيا مشروع القرار بعدما سحبت فرنسا والمكسيك مشروع قرار يتعلق بالوضع الإنساني في أوكرانيا لأنهما قالتا إن موسكو ستستخدم حق النقض ضده. وكان مشروع القرار ينتقد روسيا لدورها في خلق الوضع الإنساني في أوكرانيا. ويحتاج تمرير أي مشروع قرار في مجلس الأمن إلى موافقة تسعة على الأقل من الأعضاء وعدم استخدام أي من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حق النقض (فيتو).وألغت روسيا تصويتا مزمعا في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي بعد اتهامها الدول الغربية بممارسة حملة "ضغط غير مسبوقة" ضد الإجراء. ورفضت الولايات المتحدة الاتهام الروسي.واقترحت روسيا مشروع القرار بعدما سحبت فرنسا والمكسيك مشروع قرار يتعلق بالوضع الإنساني في أوكرانيا لأنهما قالتا إن موسكو ستستخدم حق النقض ضده. وكان مشروع القرار ينتقد روسيا لدورها في خلق الوضع الإنساني في أوكرانيا.