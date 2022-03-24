عربي-دولي

خرج ولم يعد... استقالة غامضة لمسؤول رفيع مقرب من بوتين!

Lebanon 24
24-03-2022 | 03:30
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أكدت روسيا، الأربعاء، الأخبار المتداولة بشأن استقالة أناتولي شوبيس من منصب المبعوث الخاص للكرملين، من دون ذكر الكثير من التفاصيل.


وقال الكرملين إن شوبيس المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، ترك منصبه طوعا لأسباب خاصة به، بينما نقلت "رويترز" عن مصدرين قولهما إن استقالة المسؤول الروسي جاءت احتجاجا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
وأوضح المصدران أن شوبيس قد غادر روسيا من دون أن تكون لديه أي نية إلى العودة للبلاد ثانية، لكنهما لم يعلنا مكان تواجده حاليا.

ويعد شوبيس أحد المخططين الرئيسيين للإصلاحات الاقتصادية في عهد الرئيس السابق بوريس يلتسن في التسعينيات، وكان مدير مكتب بوتين بأول وظيفة له في الكرملين.
 
 
وشغل شوبيس مناصب رفيعة سياسية وفي مجال الأعمال في عهد بوتين، وكان أحدثها مبعوث الكرملين الخاص للمنظمات الدولية.

وجاءت استقالة شوبيس قبل يوم من انعقاد قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا، يشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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