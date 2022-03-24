أسلحة جديدة تتدفق على أوكرانيا.. والشحن عبر هذه الدولة!

على مدار الساعة، تهبط طائرات نقل عسكرية عملاقة عدة مرات في مطار محلي في بولندا، لتفرغ حمولتها من الأسلحة المرسلة للقوات الأوكرانية التي تصد غزو الجيش الروسي. ومن ثم نقلها عبر قوافل من الشاحنات تجوب البلدات والقرى الحدودية البولندية الهادئة.تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي شحنت بالفعل حزمة أسلحة لأوكرانيا بقيمة مئات الملايين من الدولارات، في واحدة من أكبر عمليات نقل الأسلحة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية.وتشمل الشحنات العسكرية صواريخ مضادة للدبابات وبطاريات دفاع جوي وأسلحة أخرى.ووفقا للصحيفة، فإن الضغط يتزايد حاليا لتسريع وتيرة إرسال الإمدادات العسكرية، حيث تقول أوكرانيا إن الأسلحة والذخيرة تنفد في الوقت الذي تكافح فيه لعرقلة التقدم الروسي والهجوم المضاد.ويتحدث مسؤولو دفاع أوكرانيون عن نقص كبير في الصواريخ المضادة للدبابات وللطائرات.وتوقع مسؤولون أميركيون أن يضغط الرئيس جو بايدن، هذا الأسبوع، خلال قمة حلف شمال الأطلسي واجتماع الاتحاد الأوروبي على الحلفاء لمنح أوكرانيا المزيد، لاسيما أنظمة الدفاع الجوي، بحسب وول ستريت جورنال.وفي مقابلة تلفزيونية، قال سفير أوكرانيا في بريطانيا فاديم بريستايكو، الأربعاء، إن مخزونات بعض الأسلحة الرئيسية قد تنفد قريبا وأن القوات الأوكرانية بحاجة ماسة إلى أسلحة بعيدة المدى.وأضاف بريستايكو "لم يكن لدينا ما يكفي في الأصل. ستنفد الأسلحة الأسبوع المقبل"، قائلا: "غدا، سيتحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى حلف شمال الأطلسي ليرى كيف يمكننا تجديد مخزوناتنا".بحسب مسؤولين أمنيين، كانت الغرب يتخوفون في البداية من الإمداد العسكري لمقاومة أوكرانية ناشئة تستخدم تكتيكات حرب العصابات ضد الروس، مذكرين بما حدث بعد نقل الأسلحة إلى "المجاهدين" الذين هزموا الاتحاد السوفيتي في أفغانستان.غير أن النجاح الذي أحرزه الجيش الأوكراني في إبقاء قوات موسكو في مأزق في معظم أنحاء البلاد، جعل الغرب مهتما بتجهيز جيش نظامي يشارك في حرب تقليدية واسعة النطاق.وقال مسؤول أمني غربي إن "الأوكرانيين يستخدمون الكثير من الذخائر، وهذا أكثر مما توقعنا. نحاول زيادة تدفق الأسلحة لتلبية هذا المطلب الجديد ومواجهة النقص المستمر".وكان مسؤول دفاعي أميركي كبير قال، الأربعاء، إن أول شحنة من حزمة أسلحة جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، أقرها بايدن الأسبوع الماضي، سيبدأ نقلها من الولايات المتحدة خلال يوم أو نحو ذلك، ولن يستغرق وصولها إلى أوكرانيا طويلا.ولم يحدد المسؤول الذي تحدث إلى الصحفيين، بشرط عدم الكشف عن اسمه، أنظمة الأسلحة التي ستشملها الشحنات الأولى، لكنه قال إن الأولوية ستكون لأنواع الأسلحة الدفاعية التي تستخدمها القوات الأوكرانية بالفعل.