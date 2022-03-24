الحرب الروسية الأوكرانية: هل تكون تركيا "صانعة السلام"؟

من خلال غزوها لأوكرانيا، تحدت روسيا الاستقرار الإقليمي والعالمي، إلى جانب المبادئ الأساسية للقانون الدولي. سيشكل الصراع ميزان القوى في منطقة البحر الأسود الأوسع، في الوقت الذي سيؤثر فيه أيضًا على النظام العالمي.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "على الرغم من التفوق الهائل لروسيا على الجيش الأوكراني، إلا أن تقدم جيشها كان بطيئًا كما وأنه تكبد خسائر كبيرة. على مدى الأسابيع العديدة الماضية، دمرت القوات الروسية البنية التحتية المدنية، وقتلت المدنيين، وتسببت في فرار أكثر من 10 ملايين أوكراني من منازلهم، وفقًا للأمم المتحدة. رداً على ذلك، تم فرض عقوبات دولية كبيرة، بما في ذلك إزالة البنوك الروسية من نظام الدفع العالمي السريع "سويفت" وإغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية. مع استمرار الصراع، يمكن أن تصبح تركيا - كلاعب إقليمي رئيسي وعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) - عاملاً متزايد الأهمية. تتمتع تركيا بعلاقات استراتيجية واقتصادية عميقة مع كل من أوكرانيا وروسيا، بينما تمنح اتفاقية مونترو أنقرة السيطرة على المضيق الذي يربط بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. وسط هذه الخلفية، عارضت تركيا علناً العدوان الروسي على أوكرانيا، لكنها لم تنضم إلى الجهود الغربية لفرض عقوبات على موسكو. يمنح هذا النهج السياسي الحذر تركيا مساحة لمتابعة المبادرات الدبلوماسية للوساطة، دون المخاطرة بعلاقاتها مع روسيا".القنوات الدبلوماسيةوتابع الموقع، "عندما اندلعت الحرب الشهر الماضي، سلط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء على العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية العميقة لبلاده مع كل من أوكرانيا وروسيا، قائلاً إنه لن يكون من الممكن التنازل عنها أيضًا. ودعا منذ ذلك الحين إلى وقف إطلاق النار لاستعادة السلام في منطقة البحر الأسود، منتقدًا أيضًا رد الفعل الغربي على الأزمة. في الوقت الذي تتجنب فيه تركيا الجهود الأوسع نطاقًا لمعاقبة روسيا، فقد ساهمت بشكل كبير في جهود الحرب في أوكرانيا من خلال تزويد البلاد بطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار"، كما وأعربت عن التزامها بوحدة أراضي أوكرانيا. تهدف أنقرة إلى إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة، مع الحفاظ أيضًا على مصالحها الاقتصادية. وزار وزير الخارجية التركي مؤخرًا كلاً من روسيا وأوكرانيا، قائلاً هذا الأسبوع إن الجانبين "على وشك التوصل إلى اتفاق". في حين أن الحل السلمي قد لا يكون وشيكًا في الواقع، فقد ساهمت تركيا في عملية التفاوض. في الوقت نفسه، اتخذت تركيا موقفًا محايدًا بشأن مرور السفن عبر مضايقها. وبدلاً من استهداف روسيا وأوكرانيا فقط، حذرت تركيا السفن الحربية لجميع الدول من المرور عبر المضيق. تمثل السياسة الخارجية المستقلة والفعالة لتركيا تحولًا عن ارتباط أنقرة الوثيق في الماضي بحلفائها الغربيين، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي. يأتي ذلك في الوقت الذي يتضاءل فيه نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بينما يتصاعد النفوذ الروسي، بما في ذلك في سوريا. كما يأتي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، والتي كانت بمثابة منعطف حاسم لتركيا. منذ ذلك الحين، اتخذت أنقرة بشكل متزايد إجراءات مستقلة عن الغرب، كما هو الحال في ليبيا وناغورنو كاراباخ".العلاقات الاقتصاديةوبحسب الموقع، "من المهم أيضًا في السياق الحالي العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وموسكو. توفر روسيا ثلث الغاز الطبيعي لتركيا، ويزور ملايين السياح الروس تركيا كل عام، وقد تعهدت بمبلغ 20 مليار دولار لأول محطة للطاقة النووية في تركيا. اشترت تركيا أيضًا نظام الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا، على حساب العقوبات الأميركية. مكّن انخراط تركيا الوثيق مع روسيا من إجراء عمليات عسكرية متعددة في شمال سوريا، في حين ساهم كلا البلدين في الدبلوماسية وتنفيذ وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ. في الوقت نفسه، تواصل تركيا تقييم علاقاتها مع الغرب. ولا تزال واحدة من أكثر أعضاء الناتو نشاطًا، حيث تساهم في العمليات في أفغانستان ومنطقة البحر الأسود وسوريا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. ثلث تجارة تركيا يذهب إلى الاتحاد الأوروبي، ولا تزال علاقاتها متينة مع الغرب. في هذه المرحلة، من غير المرجح حدوث تحول في موقف تركيا، ما لم يحدث تغيير جذري في التوجه الأمني لروسيا أو اقتراحًا كبيرًا من الغرب إلى تركيا. من جانبها، من غير المرجح أن تعترف روسيا بالهزيمة أو التراجع عن الصراع الأوكراني في أي وقت قريبًا حيث يواصل المسؤولون الروس التأكيد على الحاجة إلى "الحياد" و"نزع السلاح" في الدولة المجاورة. لم تبذل الولايات المتحدة، وهي عامل رئيسي في حسابات تركيا، أي جهود حاسمة للتأثير على سياسة تركيا تجاه أوكرانيا، معربة عن "تقديرها" لدبلوماسية أنقرة. في حين أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستؤتي بثمارها في نهاية المطاف، فإن تركيا في موقع رئيسي للمساعدة في استعادة السلام".