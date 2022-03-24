غزو أوكرانيا تحوّل الى" حرب طاحنة".مَنْ المنتصر؟

مع اقتراب الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا من الأسبوع الرابع، أصبح من الواضح لكل من موسكو وكييف أن الصراع لن يكسبه أو يخسره أي من الجانبين بسهولة، بحسب شبكة "سي أن بي سي"الأميركية، التي اضافت" يُعتقد، على نطاق واسع، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ غزوه لأوكرانيا متوقعًا نصرًا سريعًا، بعد أن أخطأ في التقدير وقلل من شأن المقاومة التي ستنتج عن القوات الأوكرانية وآلاف المقاتلين المدنيين المتطوعين للقتال من أجل وطنهم. حتى الآن، استولت القوات الروسية على مدينة واحدة فقط، خيرسون، في حين أن الهجوم الذي كان يُخشى بشدة منه على العاصمة كييف لم يبدأ بعد، ولا تزال خاركيف، ثاني أكبر مدينة، تقاوم ولم تتضرر مدينة لفيف الغربية إلا نسبيًا. ومع ذلك، تسبب الغزو الروسي بدمار واسع النطاق لأجزاء من البلاد والمدن التي تعتبر حيوية للرفاهية الاقتصادية لأوكرانيا، مثل ماريوبول التي لا تزال تحت الحصار وسط دمار شديد. مع إحراز روسيا القليل من التقدم في غزوها الشامل الأوسع وكفاح أوكرانيا للتنازل عن أقل قدر ممكن من الأراضي والبنية التحتية الحيوية، يقول المحللون إن الصراع يخاطر بسرعة بالتحول إلى "حرب استنزاف" - وبشكل أساسي، صراع طويل يسعى فيه الجانبان إلى إنهاك الخصم من خلال الخسارة التدريجية للأفراد والمعدات والإمدادات".وتابعت الشبكة، "وقال أندريوس تورسا، مستشار أوروبا الوسطى والشرقية في Teneo Intelligence، في مذكرة هذا الأسبوع، "من المحتمل أن تتجه الحرب في أوكرانيا نحو سيناريو حرب طاحنة - مرحلة من الجمود يتمتع خلالها كلا الجانبين بقدرة محدودة على شن عمليات هجومية بينما يستمر الدمار والمعاناة الإنسانية". وأشار تورسا إلى أن الهجوم الروسي يواصل التقدم ببطء، مضيفًا أن "موسكو تلجأ إلى تكتيكات حرب أكثر وحشية (بشكل أساسي القصف الجوي والصاروخي والمدفعي) التي تستهدف البنية التحتية غير العسكرية والمدنية من أجل كسر الروح المعنوية العامة والمقاومة". وقال إن ذلك تجلى في ظهور القوات الروسية على ما يبدو وكأنها تستهدف منشآت تخزين المواد الغذائية ومراكز التسوق الكبيرة. ونفى الكرملين مرارا أنه يستهدف مدنيين. مرددًا المخاوف التي شاركها محللون واستراتيجيون آخرون، حذر تورسا من أن الجيش الروسي المحبط والضغوط بشكل متزايد قد يلجأ إلى إلحاق المزيد من الدمار لإبقاء الحملة على قيد الحياة، واختبار تصميم الأوكرانيين والغرب، الذي تعهد بمواصلة إمداد أوكرانيا بالسلاح لكنه رفض التدخل المباشر خوفا من مواجهة مباشرة مع روسيا للطاقة النووية".المزيد من الخسائروبحسب الشبكة، "زعمت وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الثلاثاء أن ما يقرب من 15300 جندي روسي قتلوا منذ شن الكرملين هجومه في 24 شباط. أفادت روسيا في 2 آذار أن 498 من قواتها المسلحة قتلوا في القتال لكنها لم تقدم تحديثًا رسميًا منذ ذلك الحين. ذكرت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية الموالية للكرملين يوم الاثنين نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن 9861 جنديًا روسيًا لقوا مصرعهم منذ بداية الحرب لكنها حذفت المقال بعد أن زعمت أنه تم اختراقها. إذا كانت الأرقام الأوكرانية صحيحة، فإن عدد الجنود الروس الذين لقوا حتفهم هو تقريبًا نفس عدد الذين قتلوا في الغزو الروسي المشؤوم لأفغانستان في عام 1979. قال إيان بريمر، رئيس مجموعة أوراسيا، في مذكرة يوم الإثنين، إنه باستثناء التعبئة الجماعية الروسية والتدفق المستمر للمعدات والأفراد إلى القتال في الخطوط الأمامية - وهو ما لم يأمر به بوتين حاليًا - من غير المرجح أن يتغير القتال البري كثيرًا في الأسابيع المقبلة بالنسبة للروس. وقال بريمر، "يتكبد الروس خسائر فادحة جراء القتال، بما في ذلك خسائر عسكرية لأعداد كبيرة من القادة العسكريين المتواجدين في الميدان. إن الاستيلاء على كييف ليس خياراً واقعياً للجيش الروسي في الوقت الحالي". وأضاف: "لقد أصبح الأوكرانيون أكثر جرأة بسبب الصعوبات الروسية في الميدان والدعم الدولي لبلدهم". يعتقد بريمر أن أفضل سيناريو بالنسبة لروسيا هو أن يسحب بوتين معظم القوات وألا يخوض حربًا نشطة، لكنه أشار إلى أنه خلال هذه العملية، كانت روسيا ستفقد مكانتها كقوة عظمى في مجال الطاقة وسيكون لديها اقتصاد مشلول، بالإضافة إلى مغادرة أذكى مواطنيها كما وتدمير عملتها".بوتين "يائس"وتابعت الشبكة، "هناك مخاوف من أن يلجأ بوتين إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا في محاولة للسيطرة على الصراع، بغض النظر عن تكلفة الحياة البشرية. من جهتها، قالت روسيا إنها لا تستهدف المدنيين ولا تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية. ومع ذلك، فإن الأدلة الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو الساحقة، فضلاً عن التقييمات الرسمية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرين، تُظهر أن روسيا تضرب في الواقع أهدافًا مدنية بأسلحة غير موجهة. كان هناك المزيد من الموت والدمار هذا الأسبوع مع استمرار الهجمات على ماريوبول وما زال الآلاف من الأوكرانيين محاصرين هناك. إن المدينة المحاصرة محاطة بالقوات الروسية كما وانخفضت فيها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والإمدادات الطبية منذ أيام، مما أثار تساؤلات حول المدة التي يمكن أن تسيطر فيها القوات الأوكرانية على المدينة، وهو هدف استراتيجي رئيسي لروسيا، ويهدف إلى إنشاء ممر بري بين شبه جزيرة القرم والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا وروسيا. بالنسبة لأوكرانيا، تعد المدينة مركزًا حيويًا للتصدير. قال ميشال بارانوفسكي، الزميل الأول ومدير مكتب وارسو التابع لصندوق مارشال الألماني، للشبكة يوم الثلاثاء، "إنه بالتأكيد صراع استنزاف. لكنه ليس صراعا مجمدا بأي حال من الأحوال". وأضاف: "لا يزال الدعم الغربي ضرورياً للغاية، لكن روسيا بالطبع لا تحقق أهدافها الاستراتيجية. بوتين للأسف يائس، إنه لم ينتصر وهو محاصر وهذا هو سبب قلقنا جميعًا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية الذي سيكون تصعيدًا رهيبًا". وقال إن الهدف الرئيسي هو التأكد من عدم تصعيد الحرب ومن انتهاء الصراع، كما والتأكد من انسحاب روسيا من أوكرانيا والتوصل إلى نوع من التسوية السياسية بين كييف وموسكو".