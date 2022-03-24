أوكرانيا تُدمّر سفينة إنزال روسية "كبيرة"!

أعلنت أوكرانيا تدمير سفينة إنزال روسية كبيرة قرب ميناء بيرديانسك، صباح الخميس، حسب بيان للبحرية الأوكرانية نقلته وكالة الأنباء المحلية الرسمية.وقال البيان إن "سفينة الإنزال الكبيرة "أورسك" دُمرت قرب ميناء بيرديانسك"، المطل على بحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا.ورافق البيان المقتضب صور ومقاطع مصورة لحرائق وأعمدة دخان كثيفة في الميناء.وأبلغ السكان المحليون عن انفجارين قويين صباح الخميس، سمع دويهما في أنحاء المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ 27 شباط الماضي.