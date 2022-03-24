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أين وزير الدفاع الروسي؟

Lebanon 24
24-03-2022 | 08:30
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لم يظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو علنًا منذ 12 يومًا وربما يكون مفقودًا، وفقًا لتقارير ورسائل تم تداولها في وسائل إعلام.

وقالت أنباء إن شويغو في حالة صحية سيئة ويعاني من مشاكل في القلب، في حين أن الرسائل الأخرى التي تدور على الإنترنت تشير إلى أن شويغو ربما طُرد من الوزارة وهو قيد الإقامة الجبرية، وفقًا لصحفيين روس.
 
وشوهد شويغو آخر مرة علنًا في 11 آذار وهو يقدم جوائز للقوات الروسية التي تهاجم أوكرانيا.
 
في السياق، أوضح الكرملين اليوم، أنّ شويغو لم يظهر علانية مؤخرا بسبب انشغاله بالعملية في أوكرانيا.
 
المصدر: أخبار الان
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