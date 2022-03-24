أين وزير الدفاع الروسي؟

لم يظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو علنًا منذ 12 يومًا وربما يكون مفقودًا، وفقًا لتقارير ورسائل تم تداولها في وسائل إعلام.



وقالت أنباء إن شويغو في حالة صحية سيئة ويعاني من مشاكل في القلب، في حين أن الرسائل الأخرى التي تدور على الإنترنت تشير إلى أن شويغو ربما طُرد من الوزارة وهو قيد الإقامة الجبرية، وفقًا لصحفيين روس.

وشوهد شويغو آخر مرة علنًا في 11 آذار وهو يقدم جوائز للقوات الروسية التي تهاجم أوكرانيا.