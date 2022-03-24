الناتو: أي هجوم كيماوي سيغير "مسار الحرب" في أوكرانيا

قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن أي هجوم كيماوي من جانب روسيا على أوكرانيا سيغير مسار الحرب، لكنه لم يذكر ما إذا كان الناتو سيتخذ إجراء عسكريا.وردا على سؤال حول ما إذا كان الهجوم بالأسلحة الكيميائية يمثل خطا أحمر بالنسبة للناتو، قال ستولتنبرغ "لن أتنبأ بما هو أبعد من حقيقة أن الناتو مستعد دائما للدفاع والحماية والرد على أي نوع من الهجوم على دولة حليفة".وأضاف "أي استخدام للأسلحة الكيماوية سيغير بشكل جذري طبيعة الصراع. سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وستكون له عواقب واسعة النطاق وخطيرة".