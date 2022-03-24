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زيلينسكي لـ"الناتو:" أعطونا ولو 1 بالمئة من دباباتكم وطائراتكم

Lebanon 24
24-03-2022 | 11:30
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في خطابه إلى قمة حلف الناتو، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "أطلب منك إعادة النظر في موقفكم وتقييمكم واهتمامكم بالأمن. بإمكانكم توفير 1% من دباباتكم، و1% من طائراتكم، وليس بوسعنا أن نشتري تلك الأسلحة، حيث تعتمد تلك الإمدادات فقط على قرار الناتو".

كما تابع زيلينسكي أنه ينتظر من الناتو اتخاذ قرارات وإعطاء ضمانات موثوقة تحقق السلم الحقيقي، كما تنتظر أوكرانيا إيصال الأسلحة ومن بينها راجمات الصواريخ والدفاعات الجوية، بدعوى أن بإمكان أوكرانيا تأمين أوروبا في وجه روسيا.

كذلك دعا زيلينسكي إلى قبول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتوقف عن استخدام النفط الروسي، ومنع رسو السفن الروسية في الموانئ الأوروبية. يأتي ذلك على خلفية تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين بعدم إمكانية تخلي دول الاتحاد الأوروبي عن مصادر الطاقة الروسية في الوقت الحالي، ورفض الاتحاد الأوروبي الصريح لعدم وجود إمكانية لانضمام أوكرانيا للاتحاد، على الأقل في المدى المنظور.
المصدر: روسيا اليوم
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