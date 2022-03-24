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السجن 4 سنوات لمسؤولين في قضايا فساد مالية في دولة عربية!

Lebanon 24
24-03-2022 | 12:00
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أصدر قاض متخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية في الجزائر، عقوبات في حق المتهمين بملف رجل الأعمال علي حداد ومن معه من وزراء أشغال عمومية وولاة سابقين.

وأصدر القاضي، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار في حق كل من عمار غول بصفته وزير أشغال عمومية سابق، والوالي السابق لولاية عين الدفلى عبد القادر قاضي، والرئيس السابق "للافسيو" علي حداد، ونفس العقوبة في حق مدير الأشغال العمومية السابق لولاية عين الدفلى خليفاوي علي.

وأدانت محكمة قطب الفساد المالي وزير الأشغال العمومية السابق واعلي عبد القادر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة و200 ألف دينار غرامة مالية  فيما تراوحت باقي العقوبات بين 18 شهرا وعامين حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف في حق كل من بن شنان عبد الصمد، عليلي محمد وبنور خالد، مع إفادة باقي المتهمين بحكم البراءة.

مع إصدار حكما يقضي بمصادرة  كل الأملاك العقارية والمنقولة و الحسابات البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بذات  الهيئة القضائية  للمتهمين المدانين.
المصدر: روسيا اليوم
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