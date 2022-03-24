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عربي-دولي
جونسون: بوتين تجاوز الخط الأحمر
Lebanon 24
24-03-2022
|
12:30
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قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الخميس، إن بلاده ستزيد الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل وقف عمليته العسكرية في أوكرانيا، والتي تُتم أسبوعها الرابع اليوم.
وأضاف جونسون لإذاعة إل.بي.سي، قبيل اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن الرئيس الروسي تجاوز الخط الأحمر، ويجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: سنبحث إجراءات لمنع بوتين من استخدام احتياطي الذهب الروسي، مضيفاً أنه يتواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستمرار وسيلتقيه قريبا.
المصدر: العربية
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