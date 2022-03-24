عربي-دولي

عقوبات أميركية على نواب في الدوما وصناعات الدفاع الروسية

Lebanon 24
24-03-2022 | 13:30
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، عن عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع، ردا على هجومها
على أوكرانيا، كما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
وجاء في بيان للبيت الأبيض ان هذه الاجراءات التي تشمل خصوصا تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبا في الدوما وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من "الشركات العامة الكبرى" في قطاع الدفاع.
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