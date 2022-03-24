عربي-دولي

قرار هامّ للولايات المتحدة حول استقبال اللاجئين الاوكرانيين... هذا ما أعلنه البيت الابيض

Lebanon 24
24-03-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-934827-637837372488699413.jpg
Doc-P-934827-637837372488699413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستقبل الولايات المتحدة ما يصل إلى 100 ألف لاجئ فروا من اوكرانيا هربا من الهجوم الروسي وتقدم مليار دولار بشكل مساعدات  إنسانية إضافية الى المتضررين من جراء الحرب، على ما أعلن البيت الأبيض اليوم.
 
وأكد في بيان، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، أن "الولايات المتحدة تعلن عن خطط لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف أوكراني وسواهم ممن فروا من العدوان الروسي عبر مجموعة كاملة من المسارات القانونية، ومن بينها البرنامج الأميركي لاستقبال اللاجئين"، في وقت يحضر الرئيس جو بايدن اجتماعات قمة في بروكسيل تتناول الحرب.
 
وأضاف أن المليار دولار (910 مليون يورو) من المساعدات الإضافية "ستوفر الطعام والملجأ والمياه النظيفة واللوازم الطبية وغير ذلك من أشكال المساعدة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-03-24
16:00 | 2022-03-24
15:30 | 2022-03-24
15:00 | 2022-03-24
14:30 | 2022-03-24
13:30 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website