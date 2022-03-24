قرار هامّ للولايات المتحدة حول استقبال اللاجئين الاوكرانيين... هذا ما أعلنه البيت الابيض

تستقبل الولايات المتحدة ما يصل إلى 100 ألف لاجئ فروا من اوكرانيا هربا من الهجوم الروسي وتقدم مليار دولار بشكل مساعدات إنسانية إضافية الى المتضررين من جراء الحرب، على ما أعلن البيت الأبيض اليوم.وأكد في بيان، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، أن "الولايات المتحدة تعلن عن خطط لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف أوكراني وسواهم ممن فروا من العدوان الروسي عبر مجموعة كاملة من المسارات القانونية، ومن بينها البرنامج الأميركي لاستقبال اللاجئين"، في وقت يحضر الرئيس جو بايدن اجتماعات قمة في بروكسيل تتناول الحرب.وأضاف أن المليار دولار (910 مليون يورو) من المساعدات الإضافية "ستوفر الطعام والملجأ والمياه النظيفة واللوازم الطبية وغير ذلك من أشكال المساعدة".