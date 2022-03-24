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بالأدلة... الدفاع الروسية: أميركا كانت تطور سلالة من الجمرة الخبيثة في أوكرانيا

Lebanon 24
24-03-2022 | 14:30
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بالسيطرة على مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف، مؤكدة قصف 60 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الليل، إضافة إلى تدمير 257 طائرة مسيرة، وأكثر من 200 نظام صاروخي أوكراني منذ بدء العملية.

الدفاع الروسية أضافت: "اكتشفنا أدلة تثبت تورط أميركا في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.. ولدينا أدلة تثبت أن أميركا كانت تطور سلالة من الجمرة الخبيثة في أوكرانيا".

وقالت إن تمويل واشنطن للنشاطات البيولوجية في أوكرانيا مرتبط بصندوق نجل بايدن، مضيفة بالقول: صندوق استثماري يقوده "هانتر بايدن" يمول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.
المصدر: العربية
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