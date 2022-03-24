فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!

في فيديو يعود لأيام حرب الناتو على يوغوسلافيا عام 1999، دعا السناتور الأميركي آنذاك جو بايدن إلى شن هجوم بري واحتلال يوغوسلافيا على غرار ما حدث في ألمانيا أو اليابان في الماضي.وفي مقابلة تلفزيونية في أيار 1999، قال بايدن، الذي كان يعتبر من أبرز الصقور في واشنطن وقتها: "ربما هناك ثلاثة أشخاص فقط هنا في واشنطن يعتقدون أننا يجب أن نذهب مباشرة إلى بلغراد ونعتقل الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش.. الكونغرس الجمهوري لن يصوت حتى على القصف. والناتو لن يوافق على فكرة نشر قوات برية".وتابع: "كنت أقول دائما إن علينا أن نذهب إلى عملية برية؛ وعلينا أن نعلن أنه سيكون هناك ضحايا أميركيون. يجب أن نذهب إلى بلغراد ويجب أن يكون هناك احتلال على الطريقة اليابانية الألمانية لهذا البلد"، مضيفا أنه ينبغي أيضا تنظيم "محاكمات علنية" هناك.وفي فيديو قديم آخر تداوله نشطاء أميركيون دعا بايدن لقصف صربيا وتدميرها عن بكرة أبيها.