هل من رسائل إسرائيلية لدمشق عبر الإمارات؟

أكد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري أن لا رسائل من إسرائيل إلى سوريا عبر الإمارات، على خلفية زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات، يوم الجمعة الماضية.ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن الجعفري أن "أبواب دمشق ليست مغلقة أمام أي عمل عربي حقيقي" وان "من يريد الانفتاح على دمشق يعرف بأن عليه استحقاقات معينة".