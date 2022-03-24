بايدن: سنواصل دعم أوكرانيا وحكومتها بمبالغ كبيرة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا وحكومتها بمبالغ كبيرة ومتنامية من المساعدة الأمنية ودعم حقها في الدفاع عن النفس.وأعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة أمنية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا بالإضافة إلى أنظمة مضادة للطائرات، وأسلحة مضادة للدروع، وطائرات بدون طيار، و الذخيرة.ورحب بايدن بالخطوات التي اتخذها العديد من الحلفاء لتقديم الدعم الدفاعي لأوكرانيا، وتأكيد الالتزام بمعدات إضافية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي.وأضاف: "ناقشنا تعزيز الدفاع الجماعي لحلف الناتو ، لا سيما في الجهة الشرقية والبيان المشترك يوضح أن حلف الناتو قوي وموحد كما كان دائمًا.. لقد قمنا بتنشيط الخطط الدفاعية للحلف وقوة الرد التابعة له.وتابع قائلا:" لقد حشدت الولايات المتحدة آلاف القوات والقدرات الإضافية إلى أوروبا ، من الآن وحتى قمة الناتو في حزيران، سنضع خططًا لقوات وقدرات إضافية لتعزيز دفاعات الناتو.. سنعتمد مفهومًا استراتيجيًا جديدا لضمان استعداد الناتو لمواجهة أي تحد في البيئة الأمنية الجديدة والأكثر خطورة".