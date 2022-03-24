الأمن الأوكراني يخطف ابنة رئيس بلدية في خاركوف

أكد رئيس بلدية كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركوف غينادي ماتسيغورا، اختطاف ابنته البالغة من العمر 20 عاما في منطقة إيفانو فرانكيفسك قبل أيام، وهي الآن "محتجزة كرهينة".ووجه ماتسيغورا رسالة عبر الفيديو إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "فلاديمير ألكسندروفيتش، إذا كنت تعتقد أنني، بصفتي عمدة المدينة، ارتكبت جريمة رسمية وحدي، بدون أسلحة، لم أقاوم الجيش المسلح فاحكم علي.. إذا كنت تريد حياتي، خذها. لكن ساعد في إنقاذ ابنتي".وأضاف: "إذا حدث لها أي شيء، فسوف ألومك".يذكر أن السلطات الأوكرانية اتهمت غينادي ماتسيغورا بـ"الخيانة"، لأنه وبحسب روايتهم، ساعد الجيش الروسي في أعمال الإسكان ونقل المياه والوقود.