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عربي-دولي
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
24-03-2022
|
17:03
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تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة اليوم الخميس بغالبية كبيرة بلغت 140 صوتا، قرارا جديدا "يطالب" روسيا بان توقف "فورا" الحرب في اوكرانيا، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".
وكانت الجمعية العامة بدأت اجتماعها الاربعاء في مقر الامم المتحدة في نيويورك. وايدت 140 دولة القرار في حين امتنعت 38 عن التصويت وعارضته خمس دول.
وفي الثاني من آذار، وفي تصويت اعتبر "تاريخيا" في الجمعية العامة، ايدت 141 دولة عضوا قرارا أول غير ملزم "يطالب روسيا بان تكف فورا عن استخدام القوة ضد اوكرانيا".
وعارضت خمس دول القرار بينها روسيا وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
وتبنّت الجمعية العامة الخميس النص الذي قدمته أوكرانيا وأعدته منذ اسابيع فرنسا والمكسيك، ولكنها صوتت أيضًا على نص آخر قدمته جنوب إفريقيا.
وحصل هذا القرار الذي لم يذكر روسيا على تأييد 50 صوتا مقابل 67 ضده وامتناع 36 عن التصويت. بالتالي لم يتم تبنيه.
على العكس فإن النص الذي نوقش منذ صباح الأربعاء واعتمد أخيرًا "يطالب روسيا الاتحادية بوقف الأعمال العدائية فورًا ضد أوكرانيا ولا سيما جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية".
والقرار يجدّد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لروسيا لوقف هجومها العسكري فضلا عن دعوته لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار والمفاوضات.
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