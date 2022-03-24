الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للحرب في أوكرانيا

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة اليوم الخميس بغالبية كبيرة بلغت 140 صوتا، قرارا جديدا "يطالب" روسيا بان توقف "فورا" الحرب في اوكرانيا، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".وكانت الجمعية العامة بدأت اجتماعها الاربعاء في مقر الامم المتحدة في نيويورك. وايدت 140 دولة القرار في حين امتنعت 38 عن التصويت وعارضته خمس دول.وفي الثاني من آذار، وفي تصويت اعتبر "تاريخيا" في الجمعية العامة، ايدت 141 دولة عضوا قرارا أول غير ملزم "يطالب روسيا بان تكف فورا عن استخدام القوة ضد اوكرانيا".