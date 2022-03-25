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عربي-دولي
بلجيكا تخصّص مليار يورو إضافيا لتعزيز قدراتها الدفاعية
Lebanon 24
25-03-2022
|
01:30
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أعلنت الحكومة البلجيكية، الخميس، تخصيص مليار يورو إضافي لزيادة قدراتها الدفاعية دعما للجهود التي يبذلها حلف شمال الأطلسي الذي يعزّز جناحه الشرقي منذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا قبل شهر.
وقالت وزيرة الدفاع لوديفين ديدوندر خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل إنّ هذه الزيادة تهدف إلى "رفع مستوى الاستعداد والاستجابة الدفاعيين على المدى القصير في سياق النزاع الدائر في أوكرانيا".
وهذا المبلغ الذي تعتزم الحكومة إنفاقه خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024 يمثل زيادة بنسبة الضعف للميزانية المرصودة للدفاع حاليا.
وتعتزم بلجيكا على وجه الخصوص زيادة دعمها لقوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي والتي تشارك فيها بواقع 300 عسكري يتمركزون في رومانيا في كتيبة تقودها فرنسا.
وكان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو حذّر، الخميس، لدى وصوله لحضور قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي في بروكسل من أنّ عسكريي بلاده "سيكونون على الأرجح على هذه الجبهة لبعض الوقت".
كما تشارك بلجيكا في مراقبة المجال الجوي لدول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بطائرات مقاتلة متمركزة في إستونيا.
وأوضحت الوزيرة أنّه "ستكون هناك أيضاً مشاركة دفاعية بلجيكية في النصف الثاني من العام في ليتوانيا"، وذلك في إطار تعزيز الأطلسي لوجوده العسكري في دول البلطيق.
المصدر:
الحرة
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