عربي-دولي

اتصال بين زيلينسكي والسيسي.. وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
25-03-2022 | 05:30
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وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على جهود مصر لاستضافة أوكرانيين في منتجعاتها السياحية في ظل الحرب الدائرة ببلادهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي تلقى مساء الخميس اتصالا هاتفيا من زيلينسكي.

وأضاف راضي أن زيلينسكي "أعرب عن خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا".
وأحاط زيلينسكي السيسي بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية في إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات مع الجانب الروسي، وفقا للمتحدث.

وأوضح راضي أن "السيسي شدد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية"، مؤكدا "دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من خلال المباحثات ومسار المفاوضات".

كما أكد الرئيس المصري كذلك على "متابعة مصر بقلق واهتمام بالغين للتطورات الميدانية المتلاحقة، وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية"، معربا عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.

وقال الرئيس الأوكراني في حسابه بموقع "تويتر"، إنه "أبلغ السيسي بنضال الشعب الأوكراني" ضد الهجوم الروسي.

وأوضح: "شكرنا السيسي على المساعدة التي قدمتها مصر للأوكرانيين، واتفقنا على ضرورة إعادة السلام إلى أرض أوكرانيا".
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