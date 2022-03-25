"نماذج للصواريخ الإيرانية"...قادة للحرس الثوري الإيراني يشاركون في معرض دفاعي بقطر!





وتأتي المشاركة الإيرانية وسط قلق من دول في المنطقة من احتمال رفع الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب والعقوبات في إطار صفقة لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.



وقال مسؤول قطري في بيان لوكالة رويترز الخميس، إنه "لم يتم إرسال دعوة للحرس الثوري الإيراني".



وأضاف أن "المشاركة في الفعالية والجناح كانت من قبل وزارة الدفاع الإيرانية ولم يتم توجيه دعوات للحرس الثوري الإيراني".



ويجذب معرض ديمدكس في الدوحة مشاركة من شركات تصنيع الأسلحة الدفاعية، والتي جذبت مشاركات لعديد من دول المنطقة.



ونظمت وزارة الدفاع الإيرانية جناج إيران في المعرض، بمشاركة وفد يضم عددا من القادة العسكريين.



ووفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، تصنع وزارة الدفاع الإيرانية أسلحة لكل من الجيش الإيراني والحرس الثوري. يشرب قادة الحرس الثوري الإيراني الشاي ويقظمون التمور، وهم يعرضون نماذج للصواريخ الإيرانية في معرض دفاعي في قطر، الدولة العربية الخليجية التي تضم أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في المنطقة.وتأتي المشاركة الإيرانية وسط قلق من دول في المنطقة من احتمال رفع الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب والعقوبات في إطار صفقة لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.وقال مسؤول قطري في بيان لوكالة رويترز الخميس، إنه "لم يتم إرسال دعوة للحرس الثوري الإيراني".وأضاف أن "المشاركة في الفعالية والجناح كانت من قبل وزارة الدفاع الإيرانية ولم يتم توجيه دعوات للحرس الثوري الإيراني".ويجذب معرض ديمدكس في الدوحة مشاركة من شركات تصنيع الأسلحة الدفاعية، والتي جذبت مشاركات لعديد من دول المنطقة.ونظمت وزارة الدفاع الإيرانية جناج إيران في المعرض، بمشاركة وفد يضم عددا من القادة العسكريين.ووفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، تصنع وزارة الدفاع الإيرانية أسلحة لكل من الجيش الإيراني والحرس الثوري.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس في بيان "نرفض وجود إيران في معرض للدفاع البحري"، مشيرا إلى "أن إيران وحدها هي التي تهدد الاستقرار البحري في جميع أنحاء منطقة الخليج".



ويتوسع الحرس الثوري الإيراني، الذي يخضع مباشرة للمرشد الأعلى لإيران في المنطقة عبر وكلاء في عدة دول، والتي منها اليمن حيث شنت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي وابلا من الضربات على منشآت النفط السعودية.



وتتهم الرياض إيران بتسليح الحوثيين وألقت باللوم على طهران في هجوم 2019 على منشآت الطاقة السعودية، ناهيك عن تنفيذ هجمات على ناقلات النفط في مياه الخليج. وتنفي إيران الاتهامات.



وتشير تقارير إلى أن واشنطن تدرس إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية مقابل تأكيدات طهران بالحد من نفوذ الحرس الثوري في المنطقة.



وقالت وكالة رويترز إن مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني المشاركين في معرض الدوحة رفضوا الحديث إلى الوكالة.



وفي الجناح الأميركي للمعرض، تعرض طائرة "بريديتور أم – كيو 9 بي" المسيرة والتي تستخدم في المراقبة البحرية، ويمكنها حمل ذخائر موجهة، والتي أشترت منها الإمارات 18 طائرة في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار. وأثارت مشاركة إيران في المعرض انتقادات من الولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس في بيان "نرفض وجود إيران في معرض للدفاع البحري"، مشيرا إلى "أن إيران وحدها هي التي تهدد الاستقرار البحري في جميع أنحاء منطقة الخليج".ويتوسع الحرس الثوري الإيراني، الذي يخضع مباشرة للمرشد الأعلى لإيران في المنطقة عبر وكلاء في عدة دول، والتي منها اليمن حيث شنت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي وابلا من الضربات على منشآت النفط السعودية.وتتهم الرياض إيران بتسليح الحوثيين وألقت باللوم على طهران في هجوم 2019 على منشآت الطاقة السعودية، ناهيك عن تنفيذ هجمات على ناقلات النفط في مياه الخليج. وتنفي إيران الاتهامات.وتشير تقارير إلى أن واشنطن تدرس إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية مقابل تأكيدات طهران بالحد من نفوذ الحرس الثوري في المنطقة.وقالت وكالة رويترز إن مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني المشاركين في معرض الدوحة رفضوا الحديث إلى الوكالة.وفي الجناح الأميركي للمعرض، تعرض طائرة "بريديتور أم – كيو 9 بي" المسيرة والتي تستخدم في المراقبة البحرية، ويمكنها حمل ذخائر موجهة، والتي أشترت منها الإمارات 18 طائرة في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار.

وتتمتع قطر بعلاقات جيدة مع إيران التي تشترك معها في حقل غاز عملاق، فيما تخوض السعودية صراعات بالوكالة مع طهران.



ومن الجدير بالذكر أن الجناح الإيراني لا يظهر على خريطة المؤتمر. ولا تزال وزارة الدفاع في البلاد واللوجيستيات التابعة للقوات المسلحة تخضع لعقوبات أميركية ساحقة بسبب الاشتباه في تجارة أسلحة غير مشروعة.