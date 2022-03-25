الحرب الروسية على أوكرانيا : هل دخلت مرحلة أكثر عنفًا؟

قبل شهر، ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شاشة التلفزيون ليعلن أنه يغزو أوكرانيا محذراُ الغرب من أن محاولات التدخل قد تقابل برد نووي.وبحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية، "في الأسابيع الأربعة التي تلت ذلك، شنت القوات الروسية غارات جوية على اوكرانيا، وفرضت حصارًا على مدنها، ودفعت الملايين إلى الفرار من أسوأ أعمال العنف شهدتها أوروبا منذ عقود. أعاد الصراع تشكيل المشهد الجيوسياسي، ووسع الانقسام بين موسكو والغرب مذكراً بالحرب الباردة. وقد أثار بالفعل مخاوف من أزمات اقتصادية وغذائية عالمية. تنبأت وكالات الاستخبارات الغربية والمحللون الغربيون بالغزو منذ أشهر، ولكن في حين هزت آثار هذا الغزو العالم ، شكلت الحملة العسكرية الروسية التي اعتُبرت كارثية على نطاق واسع أكبر مفاجأة حتى هذه اللحظة. يتناقض هذا مع دفاع أوكراني قوي، مدعومًا بدعم من عشرات الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة، ومستوحى من "تعويذة" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".وأضافت الشبكة، "شكلت الحرب المستمرة منذ شهر أكبر تحدٍ في السياسة الخارجية حتى الآن للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كان يأمل في التركيز على الصين، لكنه سافر بدلاً من ذلك إلى أوروبا يوم الأربعاء لحضور قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي. تم تكليف بايدن بمحاصرة حلفاء واشنطن ضد الكرملين - ولكن دون إثارة مواجهة مباشرة مع قوة نووية. كانت الأسلحة الغربية، التي زودت واشنطن بالعديد منها، أساسية في مساعدة أوكرانيا على الصمود في وجه التقدم الروسي. ومع ذلك، يقول معظم الخبراء إن انتصار أي من الجانبين سيكون صعبًا ومكلفًا - مما يزيد من احتمالية أن ينحدر الصراع الآن إلى مرحلة جديدة أكثر عنفًا واستنزافًا. قال كير جايلز، خبير عسكري روسي وزميل استشاري كبير في مركز أبحاث تشاتام هاوس بلندن، "السؤال الرئيسي هو ما إذا كان بإمكان أوكرانيا الصمود لفترة كافية حتى لا يتوقف الهجوم الروسي فحسب، بل لكي يُرى في الواقع أنه فشل بشكل واضح". وأضاف: "هذا لن يعتمد فقط على السرعة التي يمكن بها استيعاب الدعم الغربي من قبل أوكرانيا، ولكن أيضًا على تحمل سكان أوكرانيا وقيادتهم للفظائع التي ستسعى روسيا إلى إلحاقها بهدف إنهاء الصراع"."وتابعت الشبكة، "لقد أثارت الحرب شبحًا كانت أوروبا تأمل أن يتم دفنه في الماضي. دخلت الدبابات مرة أخرى على أرض ديمقراطية ذات سيادة؛ انتزع المدنيون من أحبائهم في محطات القطارات أثناء فرارهم من القصف؛ وقد استخدم أحد المستبدين الخيال التاريخي لتبرير الاستيلاء الوحشي على الأرض. إن الأرقام مذهلة بالنسبة لنزاع يقل عمره عن 30 يومًا. ووفقًا للأمم المتحدة، فر حوالى 10 ملايين شخص - ما يقرب من ربع سكان أوكرانيا - من ديارهم، إما كنازحين داخليًا أو عبر خوض رحلة طويلة كلاجئين إلى البلدان المجاورة، مثل بولندا ومولدوفا. لم تنشر روسيا أرقامًا محدثة لخسائرها، لكن مسؤولًا في الناتو قال للشبكة إن المنظمة تقدر حاليًا أن ما بين 7000 و15000 جندي روسي لقوا حتفهم في الأسابيع الأربعة الماضية من الحرب. وأضاف المسؤول أنه إضافة إلى القوات الروسية التي أصيبت أو أسرت أو فقدت، فقد يصل العدد إلى 30 ألفًا إلى 40 ألفًا. لقد شوهت الحرب أوكرانيا. المدن الشمالية مثل خاركيف في حالة خراب. ولا تزال ماريوبول الواقعة في الجنوب تحت الحصار. وأكد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة رسميًا وقوع أكثر من 2500 ضحية من المدنيين، بما في ذلك القتلى والجرحى، لكنه أقر بأن العدد الإجمالي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير".'هذا ليس ضررًا جانبيًا'وبحسب الشبكة، "يتفق معظم الخبراء في الغرب على أن مثل هذا الهجوم الذي لا هوادة فيه لم يكن الخطة الأصلية لروسيا، بل الخطة التي استقرت عليها في النهاية كنتيجة لسوء التخطيط والتنفيذ من قبل جيشها. بعد أن ضم شبه جزيرة القرم بالفعل ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا في عام 2014، أراد بوتين تحقيق نصر سريع، وفقًا للخبراء الذين يحللون التحركات العسكرية الروسية وبياناته العامة. يعتقدون أنه كان ينوي الاستيلاء على المدن الأوكرانية بسرعة، وإزاحة الحكومة وتنصيب نظام دمية. بعد خمسة أيام، كان من الواضح أن هذا لن يحدث، وفقًا لجايلز وآخرين. وبدلاً من ذلك، ألحقت أوكرانيا خسائر فادحة بالقوات الروسية التي بدت غير مستعدة لخوض معركة طويلة وصعبة. قالت هانا شيلست، مديرة مؤسسة Prism الأوكرانية الفكرية، والتي تعيش في مدينة أوديسا الجنوبية، "لقد صدمتني الوحشية الروسية حقًا. هذه ليست أضرار جانبية، إنها متعمدة". يرفض الكرملين ذلك ويقول إن حملته تسير على ما يرام. لكنه ينفي أيضًا أنه يشن حربًا على الإطلاق، وبدلاً من ذلك وصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة" لإزالة حكومة أوكرانيا "النازية الجديدة" ومنع "الإبادة الجماعية" للروس - وكلاهما غير صحيح. يرى البعض أن دخول موسكو في محادثات سلام مع كييف دليل على أنها تحاول البحث عن مخرج لأهدافها العسكرية الفاشلة".وتابعت الشبكة، "في غضون ذلك، أدت الحرب إلى حض الغرب للخروج من حالة السبات التي يعتقد كثير من المراقبين أنه سقط فيها. ضربت الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى موسكو بسلسلة من العقوبات والمقاطعات التي شلت اقتصادها وعزلت الكرملين باعتباره منبوذًا عالميًا. أصبح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بطلاً في أوروبا وخارجها، حيث يبث مقاطع فيديو يومية من داخل كييف حتى عندما تتعرض العاصمة لهجمات جوية. على النقيض من ذلك، رد بوتين بمضاعفة قوة النظام القمعي الذي كان يبنيه منذ 23 عامًا. وقد أغلقت سلطاته المنافذ الإخبارية المستقلة، واعتقلت المتظاهرين، وهددت كل من ينطق بكلمة "حرب" بالسجن 15 عامًا. لم يمنع ذلك العملة الروسية من الانهيار وها قد بدأ الناس بشراء السلع الرئيسية في متاجر البقالة، وفقًا لمقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تم التحقق منها من قبل الشبكة. ومع ذلك، لا يزال الزعيم الروسي يتفوق على أوكرانيا بشكل كبير، ولا يُظهر أي علامة على الانسحاب أو إبطاء العنف ، كما يعتقد شيلست وآخرون. وقالت "نشهد أن الروس يحاولون إعادة تجميع صفوفهم ولا يوجد شعور بأن روسيا قد تحاول الخروج. لم يتغير خطابهم بل إنه أسوأ من ذي قبل"."