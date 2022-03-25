روسيا تعلن تدمير أكبر مخزن وقود للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن القوات دمرت أكبر موقع لتخزين الوقود للجيش الأوكراني، الذي يقع خارج كييف، وذلك في هجوم صاروخي.





وأضاف كوناشينكوف أن المستودع كان يستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في وسط البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، إن الضربة وقعت مساء الخميس باستخدام صواريخ "كاليبر" أطلقت من البحر.وأضاف كوناشينكوف أن المستودع كان يستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في وسط البلاد.