تقرير يكشف... جهاز إسرائيلي "سري" يشارك بتدريب الأوكرانيين على قتال الجيش الروسي

أفادت صحيفة عبرية، بأن جهاز تدريب سري إسرائيلي "مؤلف من خريجي وحدات النخبة" في الجيش الإسرائيلي، يشارك في تدريب أوكرانيين على قتال الجيش الروسي.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المدربين هم "ضباط احتياط في الجيش الإسرائيلي، وخريجو وحدة هيئة الأركان العامة سييرت متكال"، والتي تعد إحدى أهم الوحدات العسكرية الخاصة في الجيش.وأضافت: "إن المكان الذي يجري التدريب فيه "سري للغاية"، مشيرة إلى أنه "منشأة ضخمة تضم عدة مبان صناعية في غرب أوكرانيا".وأشارت إلى أن الجهاز درب مدنيين أوكرانيين على استخدام سلاح "تافور" الإسرائيلي، من أجل المشاركة في معارك ضد الجيش الروسي.ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع في المؤسسة الأمنية قوله: "أنا أفهم أن هناك حاجة إلى هذه التدريبات. بالطبع، كلنا موحدون في دعمنا وتضامننا مع الشعب الأوكراني. نحن نعلم ونغض الطرف".وأشار المصدر إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية تعلم بوجود الجهاز السري، وأضاف: "لقد باركوه ضمنا".