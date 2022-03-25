عربي-دولي

التحالف العربي يُعلن عن صدّ هجوم على "عصب الاقتصاد العالمي" في السعودية

Lebanon 24
25-03-2022 | 09:30
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه تمكن من اعتراض وتدمير 9 مسيرات مفخخة "تعمدت استهداف الأعيان المدنية ومصادر الطاقة".

كما أعلن عن "اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة"، مؤكدا "أننا أحبطنا كافة المحاولات العدائية لاستهداف المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية".

وأشار التحالف إلى أن "المحاولات الحوثية العدائية تصعيد خطير يستهدف أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي".
المصدر: روسيا اليوم
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