الولايات المتحدة تدرس اللجوء إلى "سلاح نادر"... ما هي "العقوبات الثانوية" وما تأثيرها على الاقتصاد الروسي؟

يدرس كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تصعيد العقوبات على روسيا مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين من جراء غزوها لأوكرانيا وفي ظل عدم وضوح تأثير العقوبات الحالية المفروضة على الاقتصاد الروسي.حتى الآن، منعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة البنوك والشركات الأميركية من التعامل مع البنوك الروسية والأوليغارشية وشركات الدفاع وأجزاء أخرى من الاقتصاد الروسي.وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن مسؤولي البيت الأبيض يهيئون إجراءات نادرا ما يتم استخدامها تتمثل بفرض عقوبات على أطراف ثالثة في دول أخرى في حال تعاملوا مع الجهات الروسية المشمولة بالعقوبات الأميركية، وفقًا لأربعة أشخاص على دراية بالمناقشات التي تجري في البيت الأبيض.وقال الأشخاص المطلعون إن هذه الخطوة ربما لن تكون وشيكة، وكذلك لم يتم بعد اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.ووفقا للصحيفة فإن إدارة بايدن تمتلك بالفعل السلطة القانونية لفرض عقوبات على الشركات الدولية التي تتعامل مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات، لكنها لم تفعل ذلك بعد.ويهدف الإجراء إلى توسيع نطاق العقوبات الأميركية عن طريق حرمان روسيا ليس فقط من التعامل مع الشركات الأميركية والأوروبية، ولكن أيضا عن بقية شركائها التجاريين الدوليين، مثل الصين والهند ودول الخليج.وقال أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات الداخلية إن العقوبات ستهدف إلى "جعل الشركات غير الأميركية وغير الأوروبية تتجنب روسيا".وستمثل هذه الاستراتيجية، المعروفة باسم "العقوبات الثانوية"، تصعيدا كبيرا للإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة لم تلجأ لهذه الخطوة في السابق سوى في عدد قليل من المناسبات.وفي حال المضي قدما بفرض العقوبات الثانوية، فذلك يعني أن على الدول التي امتنعت عن فرض عقوبات خاصة بها على روسيا أن تختار بين الاستمرار في التعامل مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات أو مع شركات الحلفاء الغربيين، وفقا لـ"واشنطن بوست".وقال دان كاتز، الذي عمل كمستشار أول في وزارة الخزانة الأميركية بين عامي 2019 إلى 2021 ويشغل حاليا منصبا في شركة لإدارة الاستثمارات، إن "من المحتمل أن تكون العقوبات الثانوية قوية للغاية".وأضاف للصحيفة أن العقوبات الثانوية أداة تستخدم بشكل أساسي لفرض حصار اقتصادي على البلدان".ورفض متحدثون باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض ووزارة الخزانة التعليق على هذه المعلومات.ويأتي تحرك البيت الأبيض بفرض العقوبات الثانوية بالتزامن مع تزايد الضغوط من كل من الحكومة الأوكرانية وبعض أعضاء الكونغرس لتكثيف الاجراءات الاقتصادية الغربية ضد روسيا.وتشير الصحيفة إلى أن روسيا تظهر حتى الآن أنها قادرة على التغلب على العقوبات بشكل أفضل مما كان متوقعً، حيث لا يزال بإمكانها الاعتماد على صادرات النفط والغاز مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.وقال الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي جيف شوت إنه "على الرغم من كل العقوبات المالية، إلا أن الثغرة الكبيرة تتمثل في النفط والغاز.. فلقد سمح ذلك لمليارات الدولارات في الأسبوع بالتدفق إلى روسيا وتوفير الموارد لتمويل الحكومة الروسية والجيش."ومن شأن العقوبات الثانوية أن تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الروسي، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستنجح عمليا، وفقا للصحيفة.