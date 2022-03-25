"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يضغط على صربيا للانضمام إلى العقوبات ضدّ روسيا

ذكرت تقارير لوكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا على صربيا، التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كي تشارك في العقوبات المفروضة على روسيا.ووفقا لمصادر مطلعة، لم تسمها الوكالة، فإن مسؤولين أوروبيين قد "وضعوا في اعتبارهم" كون صربيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة، عدا بيلاروسيا، التي لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا.ووصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اتهامات الغرب لروسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بأنها مخزية ومعيبة، مشيرا إلى أن 19 دولة في "الناتو" قصفت صربيا عام 1999.