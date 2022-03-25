11
o
بيروت
12
o
طرابلس
7
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
3
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يضغط على صربيا للانضمام إلى العقوبات ضدّ روسيا
Lebanon 24
25-03-2022
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت تقارير لوكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا على صربيا، التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كي تشارك في العقوبات المفروضة على روسيا.
ووفقا لمصادر مطلعة، لم تسمها الوكالة، فإن مسؤولين أوروبيين قد "وضعوا في اعتبارهم" كون صربيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة، عدا بيلاروسيا، التي لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا.
ووصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اتهامات الغرب لروسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بأنها مخزية ومعيبة، مشيرا إلى أن 19 دولة في "الناتو" قصفت صربيا عام 1999.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
منفذ جريمة "أنصار"... ماذا قال والده وأمه واخوته؟
Lebanon 24
منفذ جريمة "أنصار"... ماذا قال والده وأمه واخوته؟
07:10 | 2022-03-25
25/03/2022 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
02:15 | 2022-03-25
25/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكشف تفاصيل جريمة أنصار.. هكذا حصلت وهؤلاء هم المتورطون!
Lebanon 24
الجيش يكشف تفاصيل جريمة أنصار.. هكذا حصلت وهؤلاء هم المتورطون!
15:17 | 2022-03-25
25/03/2022 03:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من مغارة جريمة أنصار.. إليكم الصور
Lebanon 24
مشاهد من مغارة جريمة أنصار.. إليكم الصور
13:27 | 2022-03-25
25/03/2022 01:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة أنصار.. الأدلة الجنائية تصل إلى مكان الجثث (فيديو)
Lebanon 24
جديد جريمة أنصار.. الأدلة الجنائية تصل إلى مكان الجثث (فيديو)
04:33 | 2022-03-25
25/03/2022 04:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:17 | 2022-03-25
السعودية: اعتداء حوثي يهدّد أمن واستقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية
18:27 | 2022-03-25
لا تقدّم في المفاوضات الروسية - الأوكرانية
18:08 | 2022-03-25
الخارجية الإماراتية: هجمات الحوثيين تستهدف إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي
17:55 | 2022-03-25
"العفو الدولية" تطالب مصر بوقف ترحيل الإريتريين "قسراً"
17:52 | 2022-03-25
بعد رشقه بالبيض.. إيرك زمور يتعرض لموقف محرج مجددا (فيديو)
17:30 | 2022-03-25
سجون هولندا تفتح أمام اللاجئين الأوكرانيين
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
09:00 | 2022-03-25
26/03/2022 05:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
06:00 | 2022-03-25
26/03/2022 05:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
15:30 | 2022-03-24
26/03/2022 05:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact