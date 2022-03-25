عربي-دولي

موسكو: لم نبدأ عمليا بعد الردّ على العقوبات الغربية

Lebanon 24
25-03-2022 | 13:17
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أكد رئيس إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي، أن موسكو لم تبدأ عمليا بعد بفرض عقوبات جوابية ردا على العقوبات الغربية ضد روسيا.

وقال في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بالإضافة إلى المساهمة الروسية المعروفة في إمدادات الطاقة والغذاء، تشارك الأعمال التجارية المحلية بنشاط في العديد من سلاسل الإنتاج التي يصعب فيها للغاية، بل ومن المستحيل في بعض الأحيان الاستغناء فيها عن الجانب الروسي".

وأضاف: "هذا الوضع يتطور على الرغم من حقيقة أن روسيا لم تبدأ عمليا بعد في استخدام الإجراءات الانتقامية على العقوبات التي فرضتها دول الغرب".
المصدر: روسيا اليوم
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