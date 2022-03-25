عربي-دولي

أردوغان: تصريحات ماكرون مؤسفة

Lebanon 24
25-03-2022 | 12:45
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "الموت الدماغي" لحلف الناتو "غير موفقة ومؤسفة".

وقال: "الناتو ليس ميتا.. هذا الأمر لم يحدث.. لقد كان بيانا مؤسفا للغاية.. عقب هذه التصريحات، أصبح ماكرون الآن أحد القادة الذين يلعبون الدور الأكثر نشاطا في الناتو.. أنه مجتهد جدا".

وأضاف: "أرى أن ماكرون نشط للغاية".

من جهته، أشار ماكرون في وقت سابق، إلى أن "العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا كان لها تأثير صدمة لحلف شمال الأطلسي، حيث أعادت الحلف من حالة (الموت الدماغي) إلى اليقين الاستراتيجي".

وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي قدم خلاله برنامجه الانتخابي، الأربعاء الماضي: "أجدد التأكيد على كل ما قلته، في عام 2019 قلت إن الناتو بحالة موت دماغي، وهذا كان صحيحا من ناحية استراتيجية ومبادئ عمل المنظمة".

وأضاف، أن "روسيا صعقتنا، مما أعادنا للحياة"، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولفت ماكرون الانتباه، إلى أنه "لم يؤيد أبدا الانسحاب من حلف الناتو، لكنه كان يدعو دائما لتوضيح الموقف الاستراتيجي للحلف"، مشيرا إلى أنه "دائما كان يعتبر دعم الناتو قيما فيما يخص الانسجام العملياتي بين القوات المسلحة لدول مختلفة".

وتابع: "العمليات القتالية التي بدأت بها القوات الروسية خلقت خطرا جديا على حدود أوروبا، وهو ما قدم توضيحا استراتيجيا للناتو، وأعاده إلى ظروف النزاع التي تم تأسيس الحلف فيها".
المصدر: روسيا اليوم
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