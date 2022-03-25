عربي-دولي

الأردن: نقف بوجه كل ما يهدد أمن السعودية

Lebanon 24
25-03-2022 | 14:30
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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السعودية، التي كان آخرها إطلاق صواريخ أحدها بالستي وطائرات مسيرة مفخخة اليوم.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين "لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة"، مُشددا على تضامن بلاده "ووقوفها المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق".

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية تضرر منشآت باستهداف حركة "أنصار الله" (الحوثيين) للمملكة بصواريخ أحدها بالستي وطائرات مسيرة، وحذر الحوثيين من التمادي أن لا يختبروا صبر التحالف.
المصدر: روسيا اليوم
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