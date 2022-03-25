عربي-دولي

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الروسي

Lebanon 24
25-03-2022 | 15:00
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أعلنت السفارة الروسية لدى باريس استدعاء وزارة الخارجية الفرنسية السفير الروسي أليكسي ميشكوف، على خلفية تعليقات البعثة الدبلوماسية الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت السفارة في بيان لها: "تبيّن أن وزارة الخارجية الفرنسية تقرأ منشورات البعثة الدبلوماسية الروسية".

وأضافت: "لفت السفير الروسي نظر محاوريه الفرنسيين إلى الاستفزازات والأعمال التخريبية التي تتعرض لها المقار الروسية" في فرنسا.

وسلمت السفارة الروسية مطلع الشهر الجاري وزارة الخارجية الفرنسية مذكرة احتجاج على الاعتداء الذي تعرض له مكتب التعاون الروسي في باريس.

وطالبت موسكو باريس بـ"ضمان أمن المقار الروسية على اختلاف مهامها في فرنسا"، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية المرعية.
المصدر: روسيا اليوم
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