عربي-دولي

أردوغان: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على 4 نقاط من أصل 6

Lebanon 24
25-03-2022 | 13:33
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على أربع نقاط من أصل ستة عناوين رئيسية.

وأوضح أردوغان أن روسيا وأوكرانيا تناقشان في المفاوضات 6 عناوين رئيسية، وأنهما اتفقا حاليا على 4 نقاط، بينها حلف الناتو، إذ أعلنت أوكرانيا عزمها على التراجع عن طلب الانضمام للناتو، وحظر اللغة الروسية.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه ما زالت هناك ملفات تعد موضع خلاف بين الطرفين.

وفي تصريح للصحفيين في الطائرة التي تقله إلى بلاده عقب مشاركته في قمة الناتو، قال أردوغان إنه سيجري قريبا محادثات مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين.
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