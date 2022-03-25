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عربي-دولي
سجون هولندا تفتح أمام اللاجئين الأوكرانيين
Lebanon 24
25-03-2022
|
17:30
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أعلن وزير الإعمار الهولندي دي غونغ، أن حكومة بلاده ستخصص 75 مليون يورو لجعل المباني الحكومية القديمة والسجون المغلقة مناسبة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.
هولندا تفتح سجونها للاجئين الأوكرانيينزاخاروفا: كييف تدفع باللاجئين قسرا إلى الغرب وتجعلهم رهائن في بروكسل
وأشار إلى أن السلطات بصدد إيواء 15 ألف لاجئ أوكراني في هذه المباني.
من جهته، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في وقت سابق، من أن "عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين قد يصلوا إلى أراضي دول التكتل قد يبلغ 5 ملايين شخص".
بدوره، أعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن "عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون"، محذرا من "أزمة لجوء تعد الأشد" في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر: روسيا اليوم
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