نشر صورًا خادشة لمراهقة فانتحرت... ما مصيره؟

قضت محكمة مصرية، بحبس قاصر خمس سنوات، بعد إدانته بانتهاك عرض، وابتزاز فتاة، ما أدى إلى انتحارها، في واقعة أثارت قبل بضعة أشهر غضبا واسعا في البلاد، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي، الجمعة.



وانتحرت بسنت خالد، وهي تلميذة في السابعة عشرة كانت تعيش مع أسرتها في قرية، بالقرب من مدينة طنطا (حوالى 100 كيلومتر شمال القاهرة)، في 23 كانون الأول الماضي بابتلاع قرص سام بعد نشر صور منسوبة لها على الإنترت تعتبر مساسا بشرفها في مجتمع ريفي شديد المحافظة.





وحكم على الفتى بالسجن عامين لإدانته بهتك عرض الفتاة المنتحرة وعاقبته المحكمة بالحبس ثلاث سنوات أخرى، بعد أن دانته بنشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو "بدون رضاء المجني عليها".



وتم توقيف الفتى في كانون الثاني، بعد موجة الغضب العارمة التي أثارها انتحار الفتاة بسنت خالد بعد نشر الصور ومقاطع الفيديو التي رآها أفراد أسرتها وزملاؤها ومدرسوها على الانترنت.



وقال مسؤول في النيابة العامة، إثر انتحار الفتاة إنه تم ابتزازها لرفضها إقامة علاقة جنسية مع مجموعة من الشباب. والقاصر البالغ 16 عاما تمت محاكمته أمام محكمة الطفل، بطنطا، غير أن خمسة متهمين آخرين في القضية نفسها يحاكمون أمام محكمة جنايات على أن يصدر الحكم بحقهم في العاشر من أيار المقبل.وحكم على الفتى بالسجن عامين لإدانته بهتك عرض الفتاة المنتحرة وعاقبته المحكمة بالحبس ثلاث سنوات أخرى، بعد أن دانته بنشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو "بدون رضاء المجني عليها".وتم توقيف الفتى في كانون الثاني، بعد موجة الغضب العارمة التي أثارها انتحار الفتاة بسنت خالد بعد نشر الصور ومقاطع الفيديو التي رآها أفراد أسرتها وزملاؤها ومدرسوها على الانترنت.وقال مسؤول في النيابة العامة، إثر انتحار الفتاة إنه تم ابتزازها لرفضها إقامة علاقة جنسية مع مجموعة من الشباب.

ونفى والد الفتاة بعد انتحارها أن تكون الصور المنشورة على الإنترنت لابنته مؤكدا أنه تم تركيب صورة ابنته على جسم شخص آخر.