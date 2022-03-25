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عربي-دولي
لا تقدّم في المفاوضات الروسية - الأوكرانية
Lebanon 24
25-03-2022
|
18:27
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اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الجمعة أن المفاوضات مع روسيا بالغة الصعوبة، وذلك بعد أكثر من شهر من بدء الغزو الروسي لبلاده.
وقال كوليبا في بيان إن "العملية التفاوضية بالغة الصعوبة"، نافيا التوصل إلى تفاهم مع موسكو في هذه المرحلة.
وأضاف كوليبا :"ليس هناك تفاهم مع روسيا حول النقاط الأربع التي أشار إليها الرئيس التركي"، لكنه أشاد في المقابل بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة بهدف وضع حد للحرب".
وكان كوليبا ونظيره الروسي سيرغي لافروف التقيا في أنطاليا في العاشر من آذار بدعوة من أنقرة.
وكرّر وزير الخارجية الأوكراني الموقف القوي لكييف ومطالبها للتوصل إلى اتفاق مع موسكو والمتمثلة في وقف لإطلاق النار، وضمانات أمنية والحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا إضافة إلى بقاء اللغة الأوكرانية لغة الدولة الوحيدة في البلاد.
وأوضح في البيان أن "تصنيف أنقرة للمسائل الرئيسية في المفاوضات إلى أربع غير صحيح"، مضيفا أن "مسائل عدة مختلفة تتم مناقشتها في الوقت نفسه في إطار المجموعات المنبثقة عن الوفدين".
وختم أن "أوكرانيا ستواصل حوارها مع تركيا والأطراف الأخرى المعنية بهدف إعادة السلام إلى التراب الأوكراني"، لافتا إلى وجوب عدم إعادة النظر في الاستراتيجية الثلاثية القائمة على العقوبات والدعم العسكري والمفاوضات.
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