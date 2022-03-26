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عربي-دولي
نائب ياباني يتحدث عن خطر "الاصطدام" مع روسيا... هذا ما قاله
Lebanon 24
26-03-2022
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قال مونيو سوزوكي عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني، إن إلغاء المفاوضات مع روسيا حول جزر كوريل وإبرام معاهدة سلام قد ينتهي بصدام بين البلدين بسبب زيادة نفوذ واشنطن على طوكيو
وأضاف البرلماني الياباني، في مقابلة مع مجلة Shukan Gendai: "بعد توقف المفاوضات حول معاهدة سلام مع روسيا والمناطق الشمالية، قد يزداد التأثير الأمريكي على اليابان لتصطدم في النهاية مع روسيا".
وخلال ذلك، اعترف سوزوكي بأن تصرفات موسكو ناجمة عن العقوبات من جانب طوكيو، وشدد على أنه سيكون من مصلحة بلاده انتهاج سياسة تسمح بالحفاظ على الحوار والدفاع عن موقفها أمام الولايات المتحدة وأمام روسيا.
المصدر: روسيا اليوم
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