مسؤول أوروبي يكشف: مقتل 7 جنرالات روس في أوكرانيا

كشف مسؤول أوروبي عن أسماء سبعة جنرالات روس قال إنهم قتِلوا حتى الآن وآخر تم عزله خلال الحرب في أوكرانيا.وقال مسؤول إن "الجنرال ياكوف ريزانستيف هو آخِر مَن لقي حتفه، وقد كان قائدا لجيش السلاح المشترك التاسع والأربعين في المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية".ومن بين القتلى الجنرال ماغوميد توشايف من القوات الخاصة الشيشانية التي أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.