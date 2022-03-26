هل ستنجح وساطة إسرائيل بين الغرب وبوتين؟

على الأرض، يبدو الأمر وكأنه مناورة دبلوماسية محكوم عليها بالفشل. يحاول زعيم إسرائيل، هذه الدولة التي تعرف بصراعها الذي لم يحل مع الفلسطينيين أضف إلى ذلك استمرار الحروب مع جيرانها، المساعدة في إنهاء أخطر قتال في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية، "هذا ما حدث عندما سافر رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى موسكو في 26 شباط، أي يوم سبت، بعد يومين من غزو روسيا لأوكرانيا، على الرغم من كونه يهوديًا ملتزمًا يُمنع السفر يوم السبت إلا إذا كان الأمر يتعلق بمسألة حياة أو موت. لدى وصوله، التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة ثلاث ساعات في محاولة للمساعدة في إنهاء الحرب. قال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن قادة الدول المفاوضة الأخرى - أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) فرنسا وألمانيا وتركيا - تحدثوا مع بوتين عبر الهاتف فقط. يوم الخميس، قبيل بدء قمة طارئة للناتو حضرها الرئيس الأميركي جو بايدن، تحدث بينيت مرة أخرى مع بوتين، وفقًا للكرملين. إسرائيل، التي فشلت في التفاوض على حل الدولتين مع الفلسطينيين، قد تبدو ضعيفة كقوة دبلوماسية في الجهود المبذولة لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا. كما تم انتقاد الحليف الوثيق لواشنطن لعدم اتخاذ موقف أقوى والانضمام إلى العديد من حلفائها الغربيين في معاقبة روسيا. لكن، وفقًا لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شبات، فإن حقيقة أن إسرائيل، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، قادرة على الحفاظ على علاقة مثمرة مع روسيا مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة تجعلها فعالة كوسيط".

وتابعت الشبكة، "قال بن شبات، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، "أصول إسرائيل تنبع من الثقة التي تتمتع بها من جميع الأطراف المشاركة في الصراع: روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ودول الناتو". وأشار بشكل خاص إلى آلية عدم التضارب التي أنشأتها روسيا وإسرائيل والتي تسمح للجيش الإسرائيلي بالعمل جوًا في سوريا المجاورة ضد إيران ووكلائها دون الإضرار بالجيش الروسي. أنقذ التدخل العسكري لبوتين في الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عامًا في سوريا حكومة الرئيس بشار الأسد، مما مكن الأخير من إعادة تأكيد سيطرته على جزء كبير من بلاده. ضربت الغارات الجوية الروسية المستشفيات والمدارس والأسواق، وقتلت الحرب حوالي نصف مليون شخص ودفعت أكثر من 5 ملايين إلى البلدان المجاورة. تتمتع إسرائيل منذ عقود بعلاقات أكثر دفئًا مع موسكو مقارنة بالعديد من الدول الغربية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الجالية الكبيرة الناطقة بالروسية في البلاد والتي تضم حوالي 15 بالمائة من السكان. بحسب تسفي ماجن، الذي شغل منصب سفير إسرائيل في أوكرانيا وروسيا وهو أيضًا باحث في معهد دراسات الأمن القومي، فقد طلب بوتين من إسرائيل أن تكون محاوراً لأنها "مقبولة من قبل المجتمع الدولي ... وليست جزءًا من كتلة مناهضة لروسيا". وقال ماغن إن فرنسا وألمانيا وتركيا جزء من الناتو، وبالنسبة لبوتين، فإن "الناتو هو عدو"."

وأضافت: "سيكون بينيت أيضًا على استعداد للسفر إلى كييف المحاصرة، إذا لزم الأمر، بمجرد وصول المحادثات إلى مستوى خطير، وفقًا لتقرير أكدته متحدثة باسم مكتبه. كما سلطت أوكرانيا الضوء على دور إسرائيل في الصراع، حيث أشار سفيرها في أوكرانيا، يفغن كورنيتشوك، إلى مكانة إسرائيل "الفريدة" كوسيط. قال كورنيتشوك بشكل منفصل إن الجذور اليهودية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منحته ارتباطًا عاطفيًا خاصًا بإسرائيل. في غضون ذلك، تشعر كييف أيضًا بتقارب مع إسرائيل لأنها موطن لكثير من المهاجرين الأوكرانيين، في حين أن الجالية اليهودية التي بقيت في أوكرانيا تعود إلى أكثر من ألف عام. لكن زيلينسكي نفسه دعا إسرائيل يوم الأحد لعدم بذل المزيد من الجهد لدعم بلاده. قال زيلينسكي إن جهود الوساطة يجب ألا تأتي على حساب الموقف الأخلاقي القوي، موضحًا أن "الوساطة يمكن أن تكون بين الدول، وليس بين الخير والشر". وتراجع في وقت لاحق، مشيدا بدور إسرائيل كمفاوض ورفع احتمال أن تكون القدس مكانا للقمة الروسية الأوكرانية. في اليوم التالي، دافع بينيت عن دوره كوسيط وقال إنه تم إحراز بعض التقدم نحو حل النزاع، لكن الفجوات كانت أكبر من أن تضمن حلًا. قوبلت جهود بينيت للمساعدة في إنهاء الحرب بالشكوك من قبل البعض في الداخل. اتُهم رئيس الوزراء على وجه الخصوص بالمبالغة في تضخيم وضعه كمفاوض لتأمين مكانته السياسية ولتوفير ورقة تين لسياسات الحياد تجاه روسيا، مثل رفض إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والفشل في الانضمام إلى العقوبات الدولية".

وبحسب الشبكة، "في غضون ذلك، قال القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك، ألون بينكاس، إنه متشكك في عملية التفاوض برمتها بين روسيا وأوكرانيا نظرًا لاعتقاده أنه لا يمكن تحقيق تقدم كبير في نهاية المطاف إلا بين موسكو وواشنطن. وقال: "إن بينيت في موقف لا يناسبه. روسيا لا تتفاوض مع أوكرانيا. روسيا مهتمة بالتفاوض مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. أي شخص يعتقد أن روسيا تريد التفاوض مع أوكرانيا يغفل عن سبب غزو بوتين. إنه لا يعترف بأوكرانيا". قال بينكاس إن كلاً من زيلينسكي وبوتين يستخدمان إسرائيل لتحقيق مكاسبهما الخاصة. وأضاف أن "زيلينسكي يتحدث إلى أي شخص يستمع"، ويستخدم بوتين بينيت لتسجيل نقاط العلاقات العامة. لكن علاقة إسرائيل الطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، والتي تسمح بالانفتاح والتعاون في القضايا الدبلوماسية الحساسة، قد تجعلها وسيطًا فعالًا، وفقًا لمسؤولين أميركيين. قال أورين، الذي شغل منصب سفير إسرائيل من 2009-2013، إنه خلال فترة وجوده في واشنطن، كانت إسرائيل قناة معروفة لروسيا. وقال إن الحياد الضروري لمثل هذا الدور الوسيط يمكن أن يعطي تصورًا بأن إسرائيل لا تقف بقوة مع أوكرانيا والولايات المتحدة والغرب. وسأل: "ما هي قيمة القناة المفتوحة لموسكو؟" وأضاف: "لا يمكن لإسرائيل تحمل أن يُنظر إليها على أنها لا تقف إلى جانب ديمقراطية تقاتل من أجل حريتها، ناهيك عن شيء يقوده شخص يهودي. أخلاقياً وسياسياً وعسكرياً، لا تستطيع إسرائيل أن تضعف تحالفها مع الغرب"."