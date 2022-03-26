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ضربة صاروخية لمركز القيادة الجوية الأوكرانية... والخسائر كبيرة

Lebanon 24
26-03-2022 | 02:04
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أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أنّ الروس أطلقوا 6 صواريخ بعيدة المدى أسقط الدفاع الجوي بعضها وأصاب البعض الآخر مباني عدة محدثا خسائر جسيمة".

وأضافت أن "نتائج هذه الضربة الصاروخية يتم تقييمها"، وأرفق الإعلان بصورة تظهر فقط جزءا محترقا من مبنى إسمنتي.
المصدر: سكاي نيوز
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