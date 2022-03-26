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غالبيتهم أطفال... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة!

Lebanon 24
26-03-2022 | 02:30
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 5 اشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم جراء حريق في منزل في تفوح، في محافظة الخليل، غالبيتهم أطفال.
المصدر: روسيا اليوم
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