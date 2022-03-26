عربي-دولي

متى يمكن أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية؟

Lebanon 24
26-03-2022 | 03:30
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قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في حديث لوكالة "نوفوستي" وRT، إنه توجد عدة حالات تملك خلالها روسيا حق استخدام الأسلحة النووية.

وذكر مدفيديف أنه تم سرد كل هذه الحالات في وثيقة خاصة بذلك، وهذا يدل على عزم الدولة على الدفاع عن سيادتها، ولكن مع ذلك، في المواقف الصعبة، تكون المفاوضات هي الطريقة الأفضل والأصح.

وأضاف مدفيديف: "هذه الحالات موضحة في وثيقة تم إقرارها بمرسوم رئاسي، وهذا يدل على تصميمنا على الدفاع عن استقلال وسيادة بلادنا، وعدم إعطاء أي سبب للشك حتى ولو طفيف في أننا على استعداد للرد بشكل لائق على أي تعد على بلادنا وعلى استقلالها وعلى النهج الذي تسلكه".

وسرد مدفيديف هذه الحالات: "الأولى بينها، هو تعرض روسيا لضربة صاروخية مع استخدام وسائل التدمير النووي. الحالة الثانية هي استخدام مختلف الأسلحة النووية ضد روسيا أو حلفائها. الحالة الثالثة هي التعدي على البنية التحتية الحيوية، مما يؤدى إلى شل نشاط قوات الردع النووي الروسية. والحالة الرابعة هي عندما يتم تنفيذ عمل عدواني ضدّ روسيا أو حلفائها، مما يؤدى إلى تهديد وجود البلاد ذاتها، حتى من دون استخدام الأسلحة النووية، أي باستخدام أسلحة تقليدية".
المصدر: روسيا اليوم
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