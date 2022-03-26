عربي-دولي

صحيفة صينية تتحدث عن سبع خطايا أميركية في أوكرانيا

Lebanon 24
26-03-2022 | 04:00
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قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، إن الولايات المتحدة التي تتظاهر بأنها "قوى الخير"، ارتكبت في الوضع مع أوكرانيا سبع "خطايا".

ويرى كاتب المقالة، أن واشنطن لا تزال ملتزمة بعقلية الحرب الباردة، التي تؤدي إلى تفاقم الانقسام العالمي.

وأضافت المقالة: "كانت هناك خمسة توسعات للناتو باتجاه الشرق. لقد شاهدت روسيا كيف يتطاول الحلف خطوة بخطوة، على مجالها الأمني، لذلك ومثل أي دولة أخرى، لم يكن بمقدور روسيا إلا أن تخشى أن تتم محاصرتها. وبهذا المعنى، فإن الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو مثال محزن على كيف أدت عقلية الحرب الباردة إلى تفشي التوتر في القارة الأوروبية".

وأشارت المقالة، إلى أن تصرفات البيت الأبيض تسببت باستياء اللاعبين الجيوسياسيين وهذا يقوض السلام على هذا الكوكب. وأشارت إلى أن واشنطن تحاول "ربط" أوروبا بالسياسة الأميركية.

وقالت إن الولايات المتحدة لا تبالي بمصالح أوكرانيا وأوروبا، وتصر على ضرورة قطع العلاقات بين أوروبا وروسيا. "وبعد ذلك لن يكون لدى أوروبا من تلجأ إليه سوى حليفتها الأمريكية".

وأكدت المقالة أن الولايات المتحدة تتلاعب بالمعلومات وتزيف الأنباء حول الوضع في أوكرانيا، وتحافظ على هيمنة الدولار في الأوقات الصعبة للاقتصاد العالمي، وتشارك في إنشاء مختبرات بيولوجية عسكرية في الجمهوريات السوفيتية السابقة.
المصدر: روسيا اليوم
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