عربي-دولي

مفاجأة.. رئيس أوكرانيا يظهر في قطر (صور)

Lebanon 24
26-03-2022 | 03:41
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انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات "منتدى الدوحة" في قطر، وذلك بحضور حشد واسع من قادة الدول والرؤساء.
 
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتح المؤتمر بكلمة له، في حين أن المفاجأة كانت في ظهور رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في كلمة مصورة أمام جميع الحاضرين.
 
وانتقد زيلينسكي في كلمته السبت الحرب الروسية المستمرة على بلاده، داعياً الأمم المتحدة والقوى العالمية إلى مساعدته.

وشبه زيلينسكي تدمير روسيا لميناء ماريوبول بالدمار السوري والروسي الذي لحق بمدينة حلب في الحرب السورية.

قال زيلينسكي: "إنهم يدمرون موانئنا.. غياب الصادرات من أوكرانيا سيوجه ضربة إلى البلدان في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "مستقبل أوروبا يتوقف على جهودكم".

ودعا الدول إلى زيادة صادراتها من الطاقة، للتعويض عن موارد الطاقة الروسية في السوق الأوروبية وغيرها.

وتابع: "أنا أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة للتأكد من أن الجميع في روسيا يفهمون أنه لا يمكن لأي بلد استخدام الطاقة كسلاح".

كذلك، انتقد زيلينسكي تهديد روسيا للعالم بأسلحتها النووية، وقال: "إن روسيا تتفاخر عن عمد بأنها تستطيع تدميرها بأسلحة نووية، ليس فقط دولة معينة بل الكوكب بأسره".

وأشار أيضا إلى أنه سيتعين على المسلمين في أوكرانيا القتال خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن بلاده متنوعة، وبها أكثر من مليون مسلم. 

وقال: "علينا أن نضمن ألا يطغى بؤس الناس في أوكرانيا على شهر رمضان المبارك"، مضيفا  "نريد السلام والعمل معا وضمان أن يكون شهر رمضان المبارك من دون معاناة للأوكرانيين". 

واتهم زيلينسكي موسكو بممارسة القمع السياسي على سكان القرم، بمن فيهم المسلمين. 

من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي البارز، ليندسي غراهام، خلال مداخلة له في المؤتمر أنه في حال شنت روسيا حربا نووية فإن الولايات المتحدة سوف ترد بقوة.

وتابع: "حان الوقت (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن يغادر السلطة"، مقترحا أن يقوم الشعب الروسي بنفسه بذلك التغيير.

 
 

 
 
 
 
 
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