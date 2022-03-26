مصرع طفل سقط في بئر عمقها 72 مترا في الامارات

تعاملت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني مساء أمس الجمعة مع حادث سقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في بئر بعمق 72 مترا بمنطقة الظاهر في إمارة العين مما أدى إلى وفاته.وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات وتحركت على الفور الفرق المختصة وباشرت مهامها بالموقع.ودعت الهيئة المواطنين إلى "التأكد من ردم أية آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها حرصا ووقاية للأطفال وللحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر".وناشدت هيئة أبو ظبي "أفراد المجتمع بعدم تداول أي معلومات غير صحيحة أو نشر صور ومعلومات تمس خصوصية أهل الفقيد".