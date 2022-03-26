عربي-دولي

ثوران بركان في الفلبين يدفع الآلاف إلى الفرار من منازلهم

Lebanon 24
26-03-2022 | 05:00
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طلبت السلطات الفلبينية من آلاف الأشخاص إخلاء منازلهم القريبة من بركان "تآل" بعدما ثار مطلقا الرماد والأبخرة إلى ارتفاع مئات الأمتار.

وفي بيان له، أعلن معهد الفلبين لرصد نشاط البراكين والزلازل عن ثوران البركان "تآل" الواقع في بحيرة جنوب مانيلا بشكل "مقتضب".

وحذر المعهد من "مزيد من الثوران البركاني، ما من شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بتسونامي"، حيث أوصى "بشدة" الأهالي المقيمين في مناطق معرضة للخطر في محيط البحيرة بالمغادرة ورفعت مستوى الإنذار من درجتين إلى ثلاث.

هذا وأعقب الثوران الأولي "نشاط فريتوماغماتي متواصل" أرسل سحب الرماد حتى ارتفاع 1500 متر، إذ أن النشاط الفريتوماغماتي، أو الانفجار البركاني، يحدث عند تفاعل الصخور المنصهرة مع المياه تحت الأرض أو فوق سطحها، بحسب العالمة لدى المعهد، برينسس كوسالان، مشبهة ذلك بسكب "المياه في مقلاة ساخنة".

وفي تصريحات لـ"فرانس برس"، أوضحت برينسس كوسالان أن "انبعاثات الدخان والأبخرة هدأت في الساعات التي تلت الانفجار الأول، لكن أجهزة الاستشعار استمرت في رصد زلزال بركانية مشيرة إلى "احتمال" حدوث انفجار بركاني آخر.
المصدر: روسيا اليوم
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