حرب أوكرانيا.. تحذيرات متبادلة وجدل يحيط بـ"السلاح الرهيب"

كتبت "سكاي نيوز عربية": تحذيرات متبادلة تتصاعد بين الجانبين الروسي من جهة، والأوكراني والأميركي من جهة ثانية، بشأن استخدام أسلحة "غير تقليدية" في الحرب الأوكرانية التي دخلت أسبوعها الخامس، وسط مخاوف من استخدام أي طرف لهذا السلاح عند خسارته الحرب.
وردت روسيا، الجمعة، على تصريحات أوكرانية اتهمتها باستخدام قنابل فسفورية في إطار تدخلها العسكري بالدولة المجاورة.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد سؤال من أحد الصحفيين بشأن الاتهامات الأوكرانية باستخدام موسكو قنابل فسفورية في أوكرانيا: "لم تنتهك روسيا أي اتفاق دولي"، وفقما نقلت "فرانس برس".
واعتبر بيسكوف حديث الولايات المتحدة عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا "حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال مؤخرا إن الاتهامات الروسية بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيماوية زائفة، وتوضح أن الرئيس بوتن يفكر في استخدامها في حربه ضد أوكرانيا.
وأشار بايدن في حدث نظمته رابطة (المائدة المستديرة للأعمال) إلى أن "بوتن يتحدث عن حجج واهية جديدة منها التأكيد على أننا في أميركا لدينا أسلحة بيولوجية وكيماوية في أوروبا، وهذا ليس صحيحا".
تضليل إعلامي
إذن.. ما هى احتمال استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في حرب أوكرانيا؟
يجيب الخبير الأمني ومدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب ومقره ألمانيا جاسم محمد بأن الاتهامات ما بين موسكو واشنطن باحتمال استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية، تأتي من قبيل "التضليل الاعلامي وحشد المواقف".
ويشدد جاسم محمد في دراسة نشرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، وتلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منها، على أن استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في حرب أوكرانيا "أمر مستبعد في هذه المرحلة".
ويؤكد الخبير الأمني الأوروبي أنه مع احتمال وجود معلومات مسربة لأطراف النزاع، فهناك نية مبيتة لترويج اتهامات من كل طرف ضد الأخر على سبيل التضليل وفرضية المؤامرة.
وينقل جاسم محمد تقرير لمنظمة الصحة العالمية يقول إنها ليست على دراية بأنشطة أوكرانية تنتهك أي معاهدة دولية، بما في ذلك حظر الأسلحة البيولوجية.
كما يشير إلى أن المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أكدت أن الأمم المتحدة ليست على علم بأي برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.
نتائج كارثية
وفي حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، يعدد جاسم محمد أسباب استبعاده استخدام السلاح غير التقليدي في الحرب الروسية الأوكرانية الحالية.
ويقول: "الموقف العملياتي على الأرض لا يدعو لاستخدام السلاح الكيماوي أو البيولوجي؛ حيث إن الجيش الروسي ليس بجاجة لاستخدام سلاح غير تقليدي بعد التقدم العسكري النسبي الذي أحرزه على الأرض في الأسابيع الأخيرة حتى لو كان بطيئا".
كما ينبه إلى أن "روسيا ستكون في وضع حرج للغاية في حال استخدام هذه الأسلحة؛ لأن النتائج ستكون كارثية، وستفقد مصداقيتها أمام العالم، في الوقت الذي سيكون فيه رد فعل المجتمع الدولي حازما بشدة ضدها".
غير أنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال لجوء أحد أطراف الصراع لـ"استخدام السلاح الكيماوي" في حال خسارته في الحرب، لكن الاستخدام سيكون مشروط، وبشكل أيضا محدود.
وهو ما يوضحه بالقول: في حال استخدام هذا السلاح سيكون في الساحات المفتوحة عبر إطلاقه عند بعد، وليس في المدن المكتظة والمزدحمة مثل كييف وغيرها، لأن اضرار استخدامه في هذه الحالة ستطال جميع الأطراف".