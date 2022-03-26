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عربي-دولي
أثناء المحاكمة.. وفاة نقيب المحامين في مصر
Lebanon 24
26-03-2022
|
06:30
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توفي ظهر السبت، نقيب المحامين في مصر، رجائي عطية، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.
وأعلن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أبو بكر ضوة، عن وفاة نقيب المحامين أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.
وأفادت الأنباء المتداولة، سقوط النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، البالغ من العمر 84 عاما، مغشيا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة للحضور في قضية محامين شمال الجيزة ونقله بسيارة إسعاف الي المستشفى.
وولد عطية، عام 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية في مصر، ويرأس منذ 2020 نقابة المحامين المصرية.
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