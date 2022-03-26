عربي-دولي

لأول مرة منذ تطبيع العلاقات.. وفد عسكري إسرائيلي زار المغرب

Lebanon 24
26-03-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-935519-637838980297659493.jpg
Doc-P-935519-637838980297659493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى وفد من الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع أول زيارة رسمية للمغرب منذ تطبيع العلاقات الثنائية نهاية 2020، أسفرت عن توقيع اتفاق تعاون عسكري، وفق ما أعلن الطرفان، الجمعة.

في تصريح لوكالة فرانس برس، قال مصدر في القوات المسلحة الملكية المغربية طلب عدم ذكر اسمه إن "اجتماعا عقد في مقر هيئة الأركان العامة لدفع التعاون بين البلدين".

وكشف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم تعكس الرغبة في "توسيع التعاون" والنظر خصوصا في تشكيل لجنة عسكرية مشتركة، من دون إعلان مزيد من التفاصيل. 

كما بحث الجانبان إمكان المشاركة في مناورات عسكرية دولية مشتركة، بحسب البيان.

ومن بين كبار المسؤولين الإسرائيليين في الوفد رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي تال كيلمان المسؤول عن الشؤون الإيرانية، وقائد التعاون العسكري الدولي إيفي ديفرين وكذلك رئيس شعبة العمليات بمديرية المخابرات.

وذكر البيان الإسرائيلي أنهم التقوا المفتش العام للجيش المغربي، بلخير الفاروق، ومسؤولين كبارا في هيئة الأركان والمخابرات المغربية.

وجرت المهمة العسكرية الإسرائيلية غير المعلنة والتي انتهت الخميس، بالتوازي مع زيارة غير مسبوقة لقادة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء"، أكبر مجموعة طيران إسرائيلية عامة (مدنية وعسكرية).

وبهذه المناسبة، وقعت وزارة الصناعة المغربية والمجموعة الإسرائيلية اتفاق شراكة في مجال صناعة الطيران المدني.

وتأتي الزيارتان في سياق توتر شديد بين المغرب والجزائر المجاورة، لا سيما على خلفية إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

أعادت إسرائيل والمغرب العلاقات الدبلوماسية في كانون الأول 2020 ضمن عملية التطبيع بين الدولة العبرية وعدد من الدول العربية، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

واستمر التقارب مذاك بين المملكة والدولة العبرية بوتيرة ثابتة، وشهد خصوصا زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس. 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-03-26
16:30 | 2022-03-26
16:00 | 2022-03-26
15:30 | 2022-03-26
15:00 | 2022-03-26
14:54 | 2022-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website