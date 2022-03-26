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عربي-دولي
السعودية.. تسهيل خاص لحاملي تأشيرات أميركا وشينغن والمملكة المتحدة
Lebanon 24
26-03-2022
|
09:00
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أعادت السعودية فتح برنامج التأشيرة عند الوصول، الذي يسمح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شينغن) بدخول أراضيها.
وبات بإمكان حاملي إحدى التأشيرات الثلاث، والمسافرين عبر إحدى الناقلات الجوية الوطنية "الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل"الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهراً عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من رفع السعودية لجميع قيود الدخول المتعلقة بجائحة كورونا، ومعها عادت الأوضاع إلى طبيعتها قبل الجائحة، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.
ويتعين على الزوار الذين يحملون تأشيرة سارية المفعول للولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة أو منطقة شنغن؛ استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة قبل استخدامها لدخول السعودية.
من جانبه، أوضح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: تُعد السعودية اليوم واحدة من أكثر الوجهات التي يمكن الوصول إليها في العالم سواء للسياحة أو العمل أو أداء مناسك الحج والعمرة، وهو الأمر الذي يعزز من تسارع نمو القطاع السياحي وتوفير فرص العمل والاستثمار.
يذكر أن أهم مميزات التأشيرة السياحية السعودية هي الاستفادة منها لأداء العمرة ودون الحاجة لمرافق بالنسبة للنساء، وعدم حاجة حاملها إلى كفيل كما في التأشيرات الأخرى، كما أنها من المفترض أن تمنح للجميع دون استثناءات قائمة على دين أو معتقد، وتتيح زيارات متعددة خلال عام دون تجاوز الزيارة الواحدة مدة ثلاثة أشهر (90 يوماً).
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